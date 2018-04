Dienstencentrum Groen Zuid organiseert Old Timer Run 11 april 2018

Nu de lente in het land is, komen de oldtimers opnieuw buiten. Het dienstencentrum Groen Zuid organiseert een Old Timer Run naar aanleiding van hun opendeurdag op 21 april. De wagens verzamelen om 13.30 uur op de parking van het dienstencentrum. Een uurtje later rijden ze in colonne een half uurtje door de groene buurt. Foodtrucks en drankstandjes voorzien gratis drankjes voor de deelnemers met oldtimers. Twee professionele fotografen leggen uw mooie oldtimerwagens vast en de beelden worden nadien gratis opgestuurd. De rit blijft buiten de grenzen van de LEZ-zone, dus deelnemers hoeven geen boete te vrezen. Wie wil deelnemen en eventueel een van de bejaarden van het dienstencentrum het ritje van zijn of haar leven wil bezorgen, kan mailen naar steven.delelie@zorgbedrijf.antwerpen.be. De opbrengst van de run gaat naar een goed doel, natuurpunt in Hoboken. (DILA)