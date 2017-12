Dief steelt achterwiel wagen 02u39 0

Een vrouw van 45 jaar werd dinsdagochtend het slachtoffer van een opmerkelijke diefstal. Ze had haar wagen de avond voordien geparkeerd op de parking ter hoogte van het Schoonselhof op de Krijgsbaan in Hoboken. Toen ze haar wagen 's ochtends wilde oppikken bleek één van haar achterwielen gestolen te zijn. De bevestigingsbouten waren door de dief meegenomen, de wieldop werd achtergelaten. Er waren geen getuigen van de diefstal. Een verdachte is er voorlopig niet. (BSB)