Den Breughel gaat na 50 jaar weer open BROER EN ZUS LATEN EX-CAFÉ VAN MOEDER AAN KIOSKPLAATS HERLEVEN PHILIPPE TRUYTS

14 april 2018

02u29 0 Hoboken Oude tijden herleven in Hoboken: Jan en Vera Gielis, broer en zus, schenken het parkdistrict het legendarische café Den Breughel aan de Kioskplaats terug. Hun moeder Rosa Baeten zwaaide er in de jaren zestig nog de plak. "We willen de Hobokenaar weer laten feesten in eigen dorp", zegt Jan.

Voor Jan (51) en Vera (55) deed zich begin dit jaar totaal onverwacht een buitenkans voor. Waar Den Breughel zijn hoogdagen kende, kwam later De Lelie. Maar dat café ging failliet. "Toen mijn zus - met veel horeca-ervaring - 'ja' zegde, hapte ik toe", vertelt Jan. "Ik was zelf te jong om me nog iets te herinneren van de jaren zestig, maar vrienden hadden me al gesuggereerd om een café te runnen." Vera liep als klein meisje nog wél in Den Breughel rond. "The Pebbles kwamen hier repeteren, vader gaf in de zaal judoles."





Die zaal is een extra troef. Jan: "We gaan op vrijdagen zelf dansavonden houden. Ook voor dansles en optredens is dit ideaal. We hangen tijdens het WK voetbal ook een groot scherm. Niet alleen voor de Rode Duivels, ook Spanje en zo gaan hier veel fans lokken."





De familie Gielis is in Hoboken ook goed bekend als begrafenisondernemer. Jan stapt nu uit die onderneming, die verder door broer Bart wordt beredderd. "Ik volg zo'n beetje de omgekeerde weg van mijn vader, die in de jaren 70 als vijfde generatie Gielis begrafenisondernemer werd."





Volks

Jan is er rotsvast van overtuigd dat de 'nieuwe' Den Breughel een succes wordt. "Goede cafés slaan weer aan. Mensen willen een babbel hebben, bij een frisse pint. Hoboken heeft een volks café nodig, voor jong en oud. We liggen naast de kerk en gaan tijdens de werken aan de Kioskplaats een terras aan de zijkant zetten. En voor de rest willen we met kleine dingen het verschil maken. De speelkasten van de vorige zaak gooiden we eruit. Een pietjesbak, een spelletje chapeau, een boek kaarten: dat willen we er weer in brengen.





Een pintje (Primus) heb je vanaf 2,20 euro, een koffie vanaf 2,40 euro, een glas wijn kost 3,50 euro. "Maar we verwennen de klanten. Bij de koffie krijg je bijvoorbeeld een chocomousse of een praline. We schenken ook drie soorten witte wijn: zo hou je dames in je café (lacht). En op de kleine kaart geven we onder meer een boke met kaas of kop met mosterd."





Dansavond

Den Breughel opent vandaag de deuren. Maar de grote openingsavond is gepland voor 21 april vanaf 18 uur. Op 4 mei is er de eerste dansavond. Het café is dagelijks open van 10 tot 24 uur, in het weekend wat later. Woensdag is de sluitingsdag.