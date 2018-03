Dame (79) beroofd... maar dan zet fietser achtervolging in 02 maart 2018

Een 79-jarige dame werd woensdagnamiddag op de Broydenborglaan in Hoboken slachtoffer van een grijpdiefstal. Het slachtoffer was aan het wandelen, toen ze iemand aan haar handtas voelde prutsen. Toen de dame zich omdraaide, trok de verdachte haar handtas af en zette hij het op een lopen. Een omstaander zette daarop de achtervolging in op zijn fiets. De dader merkte dat hij gevolgd werd en verstopte zich eerst in het struikgewas. De fietser bleef hem achtervolgen, waarna de verdachte de handtas liet vallen en het opnieuw op een lopen zette. De dief kon uiteindelijk ontsnappen, maar de handtas kon zonder verlies aan het slachtoffer teruggegeven worden. (BSB)