Dakbrand in rijwoning 17 februari 2018

02u42 0

In een woning aan de Lageweg in Hoboken is vrijdagnamiddag brand uitgebroken. De vlammen sloegen door het dak. De brandweer kon de brand beperken tot deze ene rijwoning. De aanpalende woningen werden gevrijwaard. Eén bewoonster raakte bedwelmd door de rook en had verzorging in het ziekenhuis nodig. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. (PLA)