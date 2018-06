Concert Ten Zuiden van 't Zuid eert Tante Terry 21 juni 2018

Het kamerorkest Casco Phil is opnieuw te gast in Hoboken voor het tweejaarlijkse concert Ten Zuiden van 't Zuid. Voor deze vierde editie verhuist dit gratis klassieke openluchtconcert naar een andere locatie in park Sorghvliedt met de rococogevel van het districtshuis als achtergrond. Het orkest speelt stukken uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Bezoekers worden getrakteerd op een programma in het teken van de vier elementen met uitvoeringen door de solisten Dimitri Mestdagh en Michaela Bušková - beiden uit Hoboken - en de jonge sopraan Helene Bracke. Het orkest brengt samen met alle aanwezigen een passende hommage aan Terry Van Ginderen (Tante Terry) die geboren is in Hoboken en dit jaar overleed. Dirigent Benjamin Haemhouts van Casco Phil maakt een symfonische bewerking van haar liedje 'Klein klein kleutertje'. De presentatie is in handen van Kurt Van Eeghem. Het concert vindt plaats op zaterdag 23 juni om 20 uur. (ADA)