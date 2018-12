CO-intoxicatie door defecte boiler: drie bewoners naar ziekenhuis Sander Bral

09 december 2018

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag naar een woning aan de Jules Destréestraat gestuurd. Drie mensen zouden er onwel geworden zijn, wellicht ten gevolge van CO-intoxicatie. De brandweer kon effectief te hoge CO-waarden meten en verluchtte het pand. Drie personen van 38, 70 en 71 jaar werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Geen van hen was er erg aan toe en ze mochten later die dag het ziekenhuis opnieuw verlaten. De CO kwam wellicht vrij door een defect in een warmwaterketel.