Camping Louisa zorgt voor muziek 28 juli 2018

Vier woensdagavonden lang strijkt Camping Louisa neer in park Sorghvliedt. Artiesten uit binnen- en buitenland passeren de revue. Op de eerste woensdag van augustus kan u naar een rock-'n-rollconcert van The Great Pretenders met dansbare covers van onder meer Elvis Presley, Chuck Berry en Little Richard. Een week later staan de Soulbrothers met hun band op het podium: Charel van Domburg (The Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soutaer ('Idool 2003'). Op woensdag 15 augustus ziet u Link en The Rechords. Paul Michiels, de grootste naam op de affiche, sluit de concertreeks af op 22 augustus. Camping Louisa slaat zijn tent op in Park Sorghvliedt telkens om 20 uur. (NBA)