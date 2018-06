Bruidegom vergeet trouwkostuum aan tramhalte TWEE DAGEN VOOR FEEST MOET AHMED NOG HALSOVERKOP NIEUW KOPEN DAVID ACKE

15 juni 2018

02u50 0 Hoboken Ahmed Benyahia Mokrai (32) was op weg naar huis toen hij z'n trouwkostuum aan een tramhalte vergat. Via sociale media hoopte hij zijn kostuum terug te vinden. Zonder resultaat. Zaterdag staat het feest gepland, dus kocht hij maar een nieuw exemplaar. "Mijn vrouw dacht dat ik een grapje maakte."

Het zal je maar overkomen. Twee dagen voor je naar je eigen trouwfeest moet, vergeet je je trouwkostuum aan een tramhalte. Het overkwam Ahmed Benyahia Mokrai (32) uit Hoboken. Hij wachtte op de tram aan halte Lellieplaats in Hoboken na zijn werk. "Ik had in mijn ene hand mijn frigobox vast en hing mijn kostuum even aan het tramhokje. Toen de tram aankwam, ben ik nietsvermoedend op de tram gestapt met de frigobox maar zonder kostuum", vertelt Ahmed zijn verhaal.





Pas na 15 min door

Pas na vijftien minuten begon het hem te dagen. "Ik belde meteen mijn vrouw op. Zij dacht eerst dat ik een grap maakte. Zo voelt het ook wel een beetje maar helaas is dat het niet."





Een halfuur nadat Ahmed op de tram stapte was zijn vrouw al ter plaatse maar het kostuum was weg. "Jammer. Vandaag kan je niets vergeten of het is meteen weg. Ik hoop vooral dat het niet terechtkomt op een tweedehands website. Als het dan toch weg moest, hoop ik dat het bij iemand komt die normaal geen kostuum kan betalen. Zo heeft hij er toch nog iets aan. Vroeger kon de melkboer brood en melk gewoon aan je deur zetten en niemand nam dat mee. Die tijden zijn wel gepasseerd", vertelt Ahmed. De man hoopte via sociale media zijn kostuum alsnog terug te vinden. Zijn Facebookbericht werd 473 keer gedeeld maar het mocht niet zijn. Daarom besloot hij toch maar het zekere voor het onzekere te kiezen en kocht hij een nieuw kostuum. "Gisteren ben ik samen met mijn vrouw naar de winkel gegaan. Het is minder chic dan het vorige maar uiteindelijk ben ik heel tevreden. Mijn vrouw zei: 'Het vorige stond je goed maar dit staat je nog beter.' Heb ik geen chance met zo een lieve vrouw?" lacht Ahmed. Hafsa relativeert de hele kwestie. "Uiteindelijk trouw je met een persoon en niet met een kostuum", glimlacht ze. Ook al werkte Ahmed hard om zijn kostuum op maat te kunnen betalen. Ahmed en zijn vrouw Hafsa (31) trouwden op 23 december al in het stadhuis. Nu zaterdag volgt het feest. "Dat is iets typisch voor de Marokkaanse gemeenschap. Toen droeg ik mijn kostuum al eens. Op het feest zal ik dus iets anders dragen", vertelt hij. De gebeurtenis zal de pret niet bederven. "Ik ben getrouwd met mijn soulmate en uiteindelijk draag je dat kostuum toch maar een of twee keer."