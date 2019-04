Broers die doelwit waren van brandstichting, gelinkt aan 400 kg cocaïne Patrick Lefelon

11u09 0 Hoboken Twee broers El Y. die begin vorige maand het doelwit waren van een brandstichting in de Emiel Vandeveldestraat in Hoboken, worden gelinkt aan een container met 400 kg cocaïne. De twee broers werden door de politie gearresteerd toen zij op een bedrijventerrein foto’s maakten van containers. In één ervan bleek achteraf 400 kg cocaïne te zitten.

Broer Ali El Y. werd na zijn ondervraging vrijgelaten. Zijn oudere broer Yousef E.Y. (35), die in het criminele milieu Bouchiar wordt genoemd, zit wel in de gevangenis. De twee broers waren opgemerkt door een trucker die het maar raar vond dat iemand foto’s maakte van containers op een bedrijventerrein.

Yousef E.Y. is bij het Antwerpse gerecht vooral bekend als overvaller. Op 6 maart werd een auto in brand gestoken in de Emiel Vandeveldestraat in Hoboken. De Renault Clio die door een broer van Yousef E.Y. was gehuurd, ging toen in de vlammen op. Eerder die nacht waren twee auto’s in brand gestoken in de buurt van Park Spoor Noord.