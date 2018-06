Brand op werf 29 juni 2018

02u42 0

Bij afbraakwerken op een werf aan de Alfred Nobellaan is dinsdagmiddag rond twaalf uur brand ontstaan. De brandweer kwam met een hoogtewerker ter plaatse omdat de brandhaard op de hogere verdiepingen moest bestreden worden. Er was geen gevaar voor de omwonenden en er vielen ook geen gewonden. Wellicht sloeg een genster ten gevolge van slijpwerken over op isolatiemateriaal.





(BSB)