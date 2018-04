Bossafari in park Sorghvliedt 27 april 2018

02u43 0

Het district Hoboken lanceert een educatief speelparcours in park Sorghvliedt, links van de Belvedère na het bruggetje. De focus ligt op de natuur en welke dieren er allemaal leven in het bos. De Hobokense Freinetschool De Pluim kwam maandag met het derde leerjaar de Bossafari uittesten.





Kinderen kunnen via borden het korte parcours volgens. De gids die op de borden staat is 'de slimme vos'. Hij leidt wandelaars langs verschillende speelaanleidingen die een eigenschap van een bepaald dier benadrukken. (BJS)