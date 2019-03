Bomen in brand na dakwerken Sander Bral

13 maart 2019

17u25

In de Hollebeekstraat in Hoboken zijn dinsdagochtend twee bomen in brand gevlogen in de tuin van een bewoner daar. Bij de buren waren werken aan de gang aan het tuinhuis. Het dak werd er bewerkt met roofing en mogelijk is daarbij vuur gemaakt dat over was geslagen naar de bomen. De brandweer deed het nodige om de bomen te blussen. Ook het grasperk onder de bomen, het betrokken tuinhuis en het hekwerk liepen brandschade op. Niemand raakte gewond.