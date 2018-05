BMW uitgebrand na problemen met batterij 02 mei 2018

De Maria-Henriëttalei in Hoboken werd gisterenochtend rond 6.30 uur opgeschrikt door een brandende wagen. Een BMW, die buiten geparkeerd stond, vatte opeens vuur ter hoogte van het motorcompartiment. De brandweer moest ter plaatse komen maar de BMW kon niet meer gered worden. De motor en voorzijde van de wagen is uitgebrand en de ruiten zijn gesprongen van de hitte. De omstandigheden moeten nog onderzocht worden maar kwaad opzet lijkt in eerste instantie niet aan de orde. Het gaat wellicht om een technisch defect. De eigenaar zou al problemen gehad hebben met de batterij van de wagen. (BSB)