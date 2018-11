Bewoner vergeet frituurketel uit te zetten Redactie

11 november 2018

In de Steynstraat werd zondagochtend omstreeks 4.50 uur heel wat rookontwikkeling vastgesteld in een appartementsgebouw. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stonden de bewoners reeds op straat. Al snel bleek een pot frituurolie de boosdoener te zijn. Gelukkig was er van een brand nog geen sprake. De brandweer maakte het gebouw rookvrij, waarna de bewoners weer naar binnen konden.