Bestuurder zwaargewond na botsing 26 februari 2018

De bestuurder van een kleine auto is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man reed iets voor 19 uur met gedoofde lichten op de Adolf Greinerstraat in Hoboken en week volgens verklaringen van zijn rijbaan af. Een eerste tegenligger kon een aanrijding grotendeels vermijden, maar een volgende tegenligger kwam frontaal in aanrijding met het uitgeweken voertuig. De bestuurder van de kleine auto voertuig zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Later werd wel nog zijn rijbewijs ingetrokken. De bestuurder van de andere wagen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. (VTT)