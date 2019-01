Bestuurder zonder rijbewijs ontvlucht politiecontrole Sander Bral

30 januari 2019

15u14 0

Een politiewijkteam uit de regio Zuid wilde dinsdagavond een auto controleren. De bestuurder wilde zich aan de controle onttrekken en ging op de vlucht. In en rond het centrum van Hoboken volgde een achtervolging. Daarbij werden hoge snelheden gehaald. Aan Zwembad Sorghvliedt kon de wagen tot stilstand gebracht worden. De twee inzittenden werden gehandboeid en overgebracht naar het politiekantoor voor verder onderzoek. Tijdens het verhoor verklaarde de bestuurder dat hij voor de polite op de vlucht ging omdat hij niet in orde was met zijn voorlopig rijbewijs.