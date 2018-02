Bestuurder vlucht en laat gestolen nummerplaat achter 02 februari 2018

Een automobilist pleegde woensdagmiddag vluchtmisdrijf na een aanrijding in de Julius De Geyterstraat in Hoboken. Na het ongeval reed één van de twee partijen tegen de rijrichting de Polostraat in. De andere bestuurder, die lichtgewond raakte aan de schouder, belde de politie. Bij aankomst van de politie bleek de bumper mét kentekenplaat van het vluchtende voertuig te zijn afgebroken. Het voertuig is verderop in de Julius De Geyterstraat aangetroffen, zonder bestuurder en zonder papieren. De nummerplaat bleek gestolen, het voertuig werd getakeld. De bestuurder van het voertuig en zijn passagier worden opgespoord door de politie. (BSB)