Beste sporters gelauwerd in kasteel Sorghvliedt 14 maart 2018

Het district Hoboken heeft in kasteel Sorghvliedt zijn sportlaureaten van 2017 in de bloemen gezet. Er zijn vijf trofeeën voor sportverdienste uitgereikt.





Sanne Lumbeeck (10) is uitgeroepen tot beste individueel talent. De BMX-rijdster eindigde vijfde in de finale van het WK in haar categorie. De Sasja-handbalwelpen zijn hét jeugdteam van 2017. Zij werden kampioen en wonnen de beker van de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant. Walter Packolet is de master van het voorbije jaar: de ultraloper won onder meer de Marathon des Sables in Peru. Die wedstrijd duurt zes dagen en is 250 kilometer lang.





Kirsten Umans leverde de sportprestatie van het jaar. Ze pakte de provinciale titel speerwerpen en scoorde ook internationaal. Met 43,16 meter staat ze net in de top-5 van België. Tafeltennisclub SOKAH is het beste Hobokense team. Ze wonnen de Beker van Antwerpen en de Beker van Vlaanderen. In eerste nationale behaalden ze de titel. In Europa deden ze het ook schitterend met een kwartfinale. (PHT)