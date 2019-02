Basisschool De Molen krijgt grondige make-over: werken geraamd op 9,2 miljoen euro BJS

14 februari 2019

14u42 0 Hoboken Basisschool De Molen in de Onderwijzersstraat in Hoboken wordt grondig gerenoveerd. De werken, die pas in 2020 zouden beginnen en ten vroegste in de zomer van 2022 klaar zijn, worden geraamd op 9,2 miljoen euro.

AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad, verbouwt de school om ruimte te creëren voor 500 leerlingen. Dat zijn 8 klasgroepen van 25 kleuters en 12 klasgroepen van 25 lagere-schoolleerlingen. Het ontwerp van Korteknie Stuhlmacher architecten maakt een duidelijk onderscheid tussen de kleuterschool en de lagere school.

De lagere school is gehuisvest in het historische gebouw in de Onderwijzersstraat. De klaslokalen worden integraal gerenoveerd. In de bestaande onderwijzerswoningen komt een conciërgewoning en de administratie. Tussen schoolmuur en hoofdgebouw voegen de architecten een groot en licht paviljoen toe dat dienstdoet als refter. De speelplaatsen, pleinen en tuinen krijgen elk een eigen invulling.

T-vorm

De kleuterschool wordt in een T-vormige uitbreiding aan de oostkant van het hoofdgebouw ondergebracht. Het gebouw met hellend dak is als zelfstandige entiteit tegen het hoofdgebouw aangeschoven en door middel van een refter met het hoofdgebouw verbonden. De kleuterschool heeft een eigen inkom vanaf de Jozef Cardijnstraat. Glaspartijen, prefab-houtbouw en groendaken zullen het gebouw kenmerken.

Naast het bouwprogramma wordt er ook een stedenbouwkundige visie gevraagd voor een mogelijke ontwikkeling van de achterliggende site aan de Jozef Cardijnstraat. De grond wordt momenteel gebruikt als publiek parkeerterrein en voor tijdelijke containerklassen.