Auto's en tankstation bedolven onder brokstukken dak 19 januari 2018

In de K. de Backerstraat in Hoboken werden gisterenvoormiddag verschillende garageboxen beschadigd door de storm. De daken werden losgerukt en kwamen terecht op het dak van tankstation Maes op de Sint-Bernardsesteenweg. Het dak van het tankstation raakte ernstig beschadigd en ook drie auto's werden door brokstukken bedolven. De brandweer vreesde aanvankelijk dat personen onder de brokstukken terecht waren gekomen maar dat bleek gelukkig niet het geval. Eén van de zwaar beschadigde wagens was nog maar net gekocht. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om de situatie te beveiligen.





(BSB)