Arbeiders weer aan het werk bij Umicore 22 mei 2018

Er wordt niet langer gestaakt bij metaalverwerker Umicore in Hoboken. Op 29 mei is er opnieuw overleg tussen de vakbond en de directie.





Tientallen arbeiders legden vrijdagmiddag het werk naar uit onvrede met de hoge werkdruk door een personeelstekort. Dat gebeurde nadat een gesprek met de directie over arbeidersvoorwaarden op niets was uitgedraaid.





"Umicore heeft te kampen met vertrekkers naar de petrochemie en de haven. Ze vinden heel moeilijk nieuwe mensen, waardoor de werkdruk stijgt", aldus ABVV-secretaris Marc Pottelancie.





In totaal zouden er 200 nieuwe werknemers worden gezocht, al zouden er intussen ook al 80 zijn gevonden, zodat er nog 120 vacatures overblijven.





Op 29 mei wordt opnieuw samengezeten met de directie. Pottelancie: "De staking van afgelopen vrijdag was een signaal naar de directie om de onderhandelingen niet te lang te laten aanslepen." (BJS)