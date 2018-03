Amfibieëntunnels voor veilige oversteek padden 27 maart 2018

Het district Hoboken start woensdag met de plaatsing van twee amfibieëntunnels in de Schansstraat. Hoboken is daarmee het eerste Antwerpse district dat zulke tunnels in gebruik neemt. Daarbij wordt een gleuf in de rijweg gegraven, die vervolgens wordt afgedekt. Padden en andere amfibieën worden naar de tunnel geleid via toeleidingsplaten en kunnen zo veilig de straat oversteken. Eerst worden de amfibieëntunnels aan de ene helft van de straat gelegd, daarna aan de andere helft. Zo is een vrije doorgang voor het wegverkeer steeds gegarandeerd en blijft de hinder tot een minimum beperkt.





De toeleidingsplaten worden pas in april geplaatst, dat veroorzaakt geen verkeershinder. Aan Fort 8 hielpen vrijwilligers dit jaar 2.400 padden veilig de straat oversteken tijdens de paddentrek. (ADA)