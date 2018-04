Amfibieëntunnels vergemakkelijken paddentrek 13 april 2018

In Hoboken werd deze week de hand gelegd aan de toeleidingsplaten van de twee nieuwe amfibieëntunnels. Hierdoor zullen duizenden padden de Schansstraat veilig kunnen oversteken.





Normaal zijn het de vrijwilligers die de padden een handje toesteken maar via een nieuwe gleuf die de zijweg dwarst zullen de padden nu ook zelf tussen Fort 8 en de Hobokense polder hun weg kunnen verder zetten. Padden en andere amfibieën worden naar de tunnel geleid via toeleidingsplaten en kunnen zo veilig de straat oversteken.





Aan Fort 8 hielpen vrijwilligers dit jaar 2.400 padden veilig de straat oversteken tijdens de paddentrek.





(NBA)