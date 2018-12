Aanleg kruispunt Pauwenlei-Fakkelstraat-Eikenlei stilgelegd tot na kerstvakantie BJS

26 december 2018

15u19 0 Hoboken De werken aan de Meerlenhoflaan en omgeving zijn tot na de kerstveakantie stilgelegd. Op 7 januari start de aanleg van het kruispunt Pauwenlei-Fakkelstraat-Eikenlei.

De aannemer was op 7 november opnieuw aan de heraanleg van de Meerlenhoflaan in Hoboken kunnen beginnen na een procedurekwestie die maandenlang had aangesleept. Als eerste werden de huisaansluitingen en enkele herstellingen uitgevoerd. Sindsdien werd ook het voetpad aan de kant van de onpare huisnummers aangelegd. Ook het voetpad aan de kant van de even huisnummers is gelegd.

Op 21 december is de aannemer gestopt voor het kerstverlof. Voor de veiligheid is de werfzone terug afgesloten. Ook aan beide uiteinden van de werf. Alleen bewoners kunnen via de Nachtegaallaan tot aan hun woning geraken.

De werken aan de Meerlenhoflaan worden op 7 januari hervat. Dan start de aannemer met het uitbreken van het kruispunt Pauwenlei-Fakkelstraat-Eikenlei. Daar moet nog een laatste stuk riolering gelegd worden. Dit werk zou ongeveer twee maanden duren. Daarna wordt het kruispunt terug opengesteld voor verkeer.

Tijdens de werken aan het kruispunt is er een omleiding. De Fakkelstraat kan dan via de Heidestraat bereikt worden. De Pauwenlaan is onder meer via de Oudstrijderstraat en de Grasmuslaan bereikbaar.