80 fietsenstallingen op komst op 14 plaatsen in district 10 april 2018

Het district Hoboken wil het tekort aan fietsenstallingen verhelpen. Daarom worden op 14 plaatsen 80 nieuwe stallingen geplaatst.





Het gaat om plaatsen zoals in de wijk Moretusburg, aan haltes van het openbaar vervoer, aan plekken met een openbare functie zoals de sporthal in Moretusburg, en aan drukbezochte locaties. In het najaar worden er opnieuw een reeks fietsenstallingen geplaatst.





Concreet gaat het om volgende locaties: Cockerillplaats, Moskee Moretusburg, Grammestraat, Grotebaan, Harold Rosherstraat (speelplein), Hollebeekstraat, Kaarderstraat, Leo Bosschartlaan, Lumbeekstraat (naast hondenwei), Haspengouwstraat, Van De Perrelei, Golfstraat, Rode Kruislaan en Wolplein. (BJS)