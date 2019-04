20-jarige met voorlopig rijbewijs crasht onder invloed van drugs Sander Bral

11 april 2019

In de Steynstraat in Hoboken zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie geparkeerde wagens beschadigd bij een aanrijding. Een twintigjarige man was met zijn voertuig ingereden op drie geparkeerde auto’s en werd ter plaatse aangetroffen door de politie. Hij bleek slechts over een voorlopig rijbewijs te beschikken, waarmee men ‘s nachts niet zonder begeleiding mag rijden. De bestuurder legde een negatieve ademtest af, maar moest na de speekseltest erkennen dat hij drugs had gebruikt. Er werden dan ook verschillende pv’s opgemaakt.