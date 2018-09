15.000 euro voor positieve communicatie wegenwerken 04 september 2018

De handelaarsvereniging Zin in Hoboken krijgt 15.000 euro voor een grootschalige communicatiecampagne rond de wegenwerken die volop aan de gang zijn rond de kerk. Zo wil Zin in Hoboken de bereikbaarheid van het centrum benadrukken. "Langdurige wegenwerken schrikken mensen snel af. Dat heeft een directe invloed op de omzet van de handelaars en horeca. We zijn dan ook zeer blij met de steun van de stad", klinkt het bij Zin in Hoboken. Meer dan vijftig handelaars en ondernemers uit Hoboken zetten hun schouders onder dit project. Het hele gebied rond de kerk krijgt een upgrade. Er komt een groen plein en de tram- en bushaltes worden verplaatst. (ADA)