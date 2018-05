"Welkom in zandbak van Hoboken" MEERLENHOFLAAN AL 8 MAANDEN OPGEBROKEN NA CONFLICT MET AANNEMER JONATHAN BERNAERTS

31 mei 2018

02u28 0 Hoboken Wanneer worden de werken in de Meerlenhoflaan hervat? Dat is dé hamvraag in Hoboken. Nu de aannemer en de bouwheer in een rechtszaak zijn verwikkeld, is de patstelling er compleet. "En daar zijn wij de dupe van. We leven al acht maanden op een bouwwerf", zeggen boze bewoners.

De Meerlenhoflaan ligt er mistroostig bij. Het wegdek is herschapen tot een zandbak, het voetpad ligt open, signalisatieborden en loten met straatstenen staan onaangeroerd langs de kant.





"Wij leven al acht maanden op een bouwwerf", zuchten Rudiger De Borger en zijn echtgenote Niky. "De aannemer is in oktober met de weg- en rioleringswerken begonnen, maar hij maakte er al snel een boeltje van. In de straat liepen kelders onder water. 's Nachts lieten de werkmannen de rioleringsputten open staan. Heel onveilig allemaal. Hard werd er ook al niet gewerkt. Ze begonnen om 5 uur en waren vaak om 11 uur al klaar."





Aan de deur gezet

Opdrachtgever Water-link zette aannemer Janssens begin april aan de deur omdat die "te traag werkte en de veiligheidsvoorschriften niet respecteerde." Een nieuw aangeduide firma hervatte daarna de werkzaamheden maar moest die snel weer staken. De reden? Aannemer Janssens eiste een vergoeding voor zijn prestaties en was naar het gerecht gestapt. Een expert moet de zaak eerst uitklaren. Pas nadat een staat van bevinding is opgemaakt én nadat de kwaliteit van het geleverde werk is beoordeeld, zou de nieuwe aannemer het werk kunnen hervatten.





Na bouwverlof

Een timing? Die is er niet. Chris Janssens, de woordvoerster van Water-link, kon gisteren zelfs geen indicatie kwijt. Het verslag van de expert kan immers nog juridisch aangevochten worden. Dus als de partijen het hard spelen, is een heropstart van de werken ten vroegste iets voor na het bouwverlof.





"Ondertussen zitten we hier mooi", zegt Ingrid De Lendtdecker. "Op de duur wordt het zelfs een beetje komisch. Mijn elektrische wagen gebruik ik niet meer omdat ik hem door de werken niet meer tot bij de oplader krijg. Onlangs wilde ik een ligbed bestellen, maar dat plan heb ik laten varen. Dat krijgen ze hier toch niet geleverd."





Buurvrouw Annemarie Brouwers bekijkt het langs de positieve kant. "Eerlijk? Nu de straat is opgebroken, is het hier veel rustiger. Gedaan met de denderende bussen en sportieve chauffeurs. Al begrijp ik mijn buren wel. Voor zij die wat ouder zijn en slecht te been, is het hier dikke miserie."





Eigen schuld

Volgens aannemer Janssens hadden de problemen best vermeden kunnen worden. "Als ze ons gewoon hadden laten doen, waren de werken eind april netjes op tijd klaar geweest", klinkt het. "Maar nee, Water-link moest zo nodig het contract opzeggen. Ik begrijp nog steeds niet goed waarom. En vanwaar die gerechtelijke stappen? Ik kan helaas niet anders. Ik wil mijn broek niet scheuren aan deze zaak."