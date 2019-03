‘Verdachte’ autobranden in Hoboken niet aangestoken Sander Bral

27 maart 2019

14u57 0 Hoboken Er is geen sprake van kwaad opzet bij de drie autobranden in het Antwerpse district Hoboken van afgelopen weekend. Het Antwerpse parket bevestigde dat de geparkeerde wagens niet zijn aangestoken, zoals eerst gedacht. Er is dus geen link met het aanhoudende geweld in het Antwerpse drugsmilieu van de laatste maand.

In maart werden er in Antwerpen, vooral in Antwerpen-Noord maar ook in Hoboken, al verschillende wagens in brand gestoken met explosieven en brandversnellers. De drie uitgebrande wagens afgelopen weekend aan de Sint-Bernardsesteenweg waren in eerste instantie dus erg verdacht.

De politie bevestigde zondagochtend al dat er geen explosieven of brandversnellers werden aangetroffen op de locatie van de autobranden. Er kwam een explosievenhond ter plaatse en de wagen waar de brand uitbrak, werd getakeld voor onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dus dat er geen kwaad opzet in het spel was. Wellicht gaat het om een technisch defect. Niemand van de eigenaars van de uitgebrande wagens heeft een link met het drugsmilieu.