"Hier gaan sowieso doden vallen" JOGSTER ZET DOMPER OP OPENINGSFEESTJE FIETSTUNNEL DAVID ACKE

04 mei 2018

02u30 0 Hoboken In Hoboken is de nieuwe fietstunnel geopend, maar wel onder een slecht gesternte."Dit is niet veilig," wierp districtsschepen Tom De Boeck op. Vooral het kruispunt Boombekelei-Harold Rosherstraat, waar de tunnel op uitgeeft, is een probleem. "Hier gaan doden vallen", riep een jogster de prominenten toe. Weg sfeer.

De stemming was opperbest bij de aanvang van de officiële opening van de fietstunnel onder de spoorweg in Hoboken. De nieuwe woonwijk Groen Zuid wordt zo verbonden met de Hobokense Polder. Ook ontwikkelaar Cores Development was trots dat de tunnel eindelijk in gebruik kon worden genomen. Tot een jogster roet gooide in het buffet dat klaarstond. "Het gaat niet lang duren voor hier doden vallen op dat kruispunt."





Te snel geopend

Een groen lachje bij de prominenten was hun antwoord. Dat die vrouw net passeert tijdens de toespraak van schepen Koen Kennis (N-VA), die het had over de toegenomen verkeersveiligheid, maakte het nog dat tikkeltje pijnlijker. Maar niemand die de jogster iets kan verwijten.





Ze heeft gelijk, zo gaf ook districtsschepen van Hoboken Tom De Boeck (sp.a/Groen) toe. "Misschien is de tunnel wel te vlug geopend. Op deze manier kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. We gaan de situatie opnieuw evalueren en als het nodig is, dan gaat de tunnel opnieuw dicht. Liever dat, dan dat er hier ongelukken gebeuren. Jammer van die feestelijkheden," aldus de districtsschepen, die duidelijk aangedaan was. Een andere buurtbewoner kaartte dan weer het overstromingsgevaar aan. "Die tunnel is net op tijd droog. Ze hebben geluk. Het heeft vijf weken geduurd voor al het water weg was", grijnsde de man.





Geen borden

Dat de tunnel eigenlijk nog niet open had mogen gaan, was van in het begin duidelijk. Nog voor het officiële persmoment werden in allerijl nog enkele betonblokken aangeleverd die de doorgang door de tunnel moesten belemmeren omdat een aantal autobestuurders twijfelden of ze al dan niet door de tunnel mochten rijden. Geen borden of markering die hen duidelijk moesten maken dat het enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk is. "Het is een tijdelijke oplossing," gaf De Boeck toe. "We zullen kijken welke permanente oplossing we zullen bedenken om ook dat probleem weg te werken."





Rijweg verbreden

Ook laat de districtsschepen onderzoeken of de rijweg verbreed moet worden. Het vrachtverkeer dat van Moretusburg via de Boombekelaan links afdraait naar de Harold Rosherstraat, kan die bocht alleen nemen over het fietspad. "Maar daar moeten we aan afweging maken. Als je de baan breder maakt, rijden de mensen natuurlijk sneller," besluit de districtsschepen.