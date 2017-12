"Het gaat momenteel goed met Hannah. Dat stelt ons gerust" 2 JAAR NA LOODVERONTREINIGING UMICORE ZIJN BLOEDWAARDEN KLEUTER FORS BETER DAVID ACKE

02u31 0 Benoit De Freine Benny en Nancy met hun driejarige dochter Hannah. Hoboken Hannah Kleykens (3) werd het symbool van de strijd tegen loodverontreiniging. Door een incident bij Umicore in 2015 piekte de loodvervuiling. Hannahs bloedwaarden waren angstvallig hoog en vanuit de wijk rond de fabriek klonk de boodschap er niet te komen met kinderen. Intussen zijn haar bloedwaarden fors verbeterd, maar wat brengt de toekomst? "De wetenschap heeft uitgewezen dat een te hoge lood-in-bloedwaarde kanker veroorzaakt bij dieren. Of dat ook geldt voor mensen, daar zijn ze nog niet uit", zegt papa Benny.

"Met Hannah gaat het op dit moment goed. Ondanks dat ze nog steeds een te hoge lood-in-bloedwaarde heeft van een 16 microgram lood per deciliter bloed (mgc/dl)", vertelt papa Benny Kleykens. De Wereldgezondheidsorganisatie legt de norm op 5 mgc/dl. Het gezin kwam begin dit jaar in het nieuws nadat hun toen twee jaar oude dochtertje Hannah 36,28 mcg/dl had gescoord na een incident bij de fabriek van Umicore. Bij werken aan het dak in 2015 kwam een grote hoeveelheid lood in de lucht terecht, die neerdaalde in de omgeving. Een heel slecht moment, want het ging net beter met de loodvervuiling in de buurt.





Sinds 1993 test een medische werkgroep elk half jaar de bloedwaarden van kinderen tot twaalf jaar en tussen 2006 en 2008 werd de Moretuswijk volledig gesaneerd. Van de historische vervuiling was op dat moment geen sprake meer. Hierdoor daalden de lood-in-bloedwaarden bij de omwonenden aanzienlijk. Tot aan het incident. Begin 2016 is opnieuw een enorme opstoot vastgesteld van loodvervuiling en dat was duidelijk zichtbaar in de bloedwaarden van de geteste kinderen. In oktober 2016 bleek dat vijftien kinderen een waarde van meer dan 10 mcg/dl hadden en vier kinderen meer dan 20 scoorden. In april van dit jaar mocht kleine Hannah het droeve record van 36,28 mcg/dl op haar naam schrijven.





Gerustgesteld

Vandaag scoort Hannah 16 mcg/dl. Dat is al een pak minder dan in april, maar toch nog te hoog. "Het lood dat nu in haar lichaam zit, komt niet meer van Umicore, maar is een restant van de uitstoot die heeft plaatsgevonden. Het is zoals vermageren. De eerste kilo's vliegen er af, maar daarna gaat het langzamer. Het lood in haar bloed is weg, maar de restanten zitten nu in haar botjes", legt vader Benny uit. Hoewel de waarden nog steeds hoog zijn, is het gezin toch gerustgesteld. "Ons Hannah functioneert goed en ze ondervindt op dit moment geen hinder. Dat stelt ons gerust. Hannah lijkt ook helemaal niet te beseffen wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar."





Naalden

Benny en zijn vrouw Nancy lieten Hannah tot voor kort om de twee maanden testen, maar daar zijn ze mee gestopt. "Na de jongste test, enkele maanden geleden, beslisten we dat het genoeg was. Voor die test zijn we vier keer naar het medisch centrum moeten gaan omdat de verpleegster geen geschikte ader vond om bloed af te nemen. Voor ons dochtertje was dat verschrikkelijk. Sindsdien heeft ze een panische angst voor naalden. En die angst willen we haar besparen", verduidelijkt mama Nancy.





Sinds het incident probeert het gezin ervoor te zorgen dat hun huis zo stofvrij mogelijk blijft. En daarvoor keek het koppel niet op een euro meer of minder. "We hebben drie van die stofzuigrobots gekocht, nog eens drie gewone stofzuigers, een speciaal dweilsysteem en nieuwe kasten die volledig afsluitbaar zijn, zodat het stof er niet in kan. Alles bij elkaar toch een investering van ongeveer 2.500 euro", berekent Benny. "Drie keer per week dweilen we met water. Het dweilsysteem gebruiken we niet meer omdat we niet tevreden zijn over het resultaat. Het huis is properder wanneer we het op de ouderwetse manier schoonmaken", vult Nancy aan.





Geen verwijten maken

Het gezin wil Umicore niks verwijten. "Wanneer je hier komt wonen, weet je dat dergelijke zaken kunnen voorvallen. Umicore heeft uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid genomen, weliswaar pas na de hele mediaheisa, maar goed. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Ook hebben ze steeds open gecommuniceerd met ons", vertelt Benny.





Na het voorval heeft Umicore een nieuwe schoorsteen gebouwd en is beslist dat vrachtwagens voortaan in een loods gelost moeten worden in plaats van op de binnenkoer. "Die aanpassingen zouden normaal gezien pas over twee jaar doorgevoerd worden. Maar door de media-aandacht zijn die maatregelen nu al genomen", weet Benny.





Ook financieel kwam Umicore tussenbeide. Het bedrijf betaalde de bloedonderzoeken van Hannah volledig terug. Goed voor een 400 euro. "Voor zo een bedrijf is dat niet veel natuurlijk, maar het is een mooi gebaar", vindt Nancy.





Trage Milieu Maatschappij

Over de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is het gezin Kleykens net iets minder positief. "Vlak voor onze deur staat een meetapparaat van de Vlaamse Milieu Maatschappij en toch duurde het tot lang na de uitstoot vooraleer zij ons op de hoogte gebracht hebben. Zij legden geen enkele link met Umicore, integendeel, ze kwamen het probleem in ons huis zoeken en controleerden of we hun aanbevelingen wel naleefden", reageert Benny. Pas nadat de media naar buiten waren gekomen met het verhaal over de dakwerken en het lood dat verspreid was geraakt, is de VMM de oorzaak bij Umicore gaan zoeken. "Maar goed, dat zijn vijgen na Pasen en met elkaar dingen te verwijten, komen we ook geen stap vooruit", rondt Nancy af.





Wat de toekomst zal brengen, weet niemand. Het gezin hoopt in de eerste plaats dat hun dochtertje op lange termijn geen gevolgen zal ondervinden. "De wetenschap heeft uitgewezen dat een te hoge lood-in-bloedwaarde kanker veroorzaakt bij dieren. Of dat bij mensen ook het geval is, daar is de wetenschap nog niet uit. Ik moet toegeven dat ik me zorgen maak. Maar dat is natuurlijk afwachten", zucht een bezorgde papa. Het gezin hoopt vooral dat het de komende tijd gespaard blijft van loodvervuiling en dat de wetenschap steeds meer te weten zal komen over de gevolgen van loodvervuiling. En kleine Hannah, die laat het allemaal over zich heen gaan.





Umicore Hoboken doet aan recyclage van zeventien metalen, waaronder goud en zilver.





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





