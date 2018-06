"Gekrijs gaat hele dag door" SPEELPLEINTJE MEETJESLANDSTRAAT MAAKT BUURTBEWONERS HORENDOL PHILIPPE TRUYTS

23 juni 2018

02u52 0 Hoboken Een nieuw speelplein aan de Meetjeslandstraat zet kwaad bloed in de buurt. "Het district had een oase van rust beloofd, nu lijkt het hier een 'pretpark'. Met gekrijs de hele dag door. Die speeltuigen moeten weg", zegt één van de bewoners.

Een kille zomeravond in Hoboken. Op het pleintje aan de Meetjeslandstraat leven een 20-tal kinderen zich uit. Hier en daar houdt een oudere zus de jongens in het oog. Aan de zijkant voetballen enkele tieners. "We vinden het hier leuk", vertelt een meisje. "Het pleintje is mooi aangelegd. Er is lawaai, maar van 'stout' gedrag heb ik nog niets gezien."





Het speelplein is vorige maand geopend. "Vroeger had je hier een onaantrekkelijk pleintje met een paar speeltuigen en wat stenen bakken. En dus bleef het rustig", zegt buurtbewoner Guy Van Antwerpen, die enkel met zijn dj-naam in de krant wil. "Ik ben geschrokken van de massa kinderen die naar hier afzakken. Ouders komen soms zelfs van het Kiel en het Valaar, zetten hun kinderen af met de auto en laten hen daarna alleen achter. Vanavond is het naar verhouding kalm. Maar meestal valt het lawaai niet te harden. Vraag het maar aan onze drie kinderen. Zij konden thuis niet meer studeren."





"Een paar weken geleden gebeurde iets waar ik écht niet goed van was: tieners moedigden jongere kinderen aan om elkaar met bokshandschoenen tot bloedens toe op het gezicht te slaan. Ik vroeg hen te stoppen. 'Bemoei je niet, dat is onze cultuur', beten ze me toe.





Van Antwerpen kaartte het probleem aan op de commissiezitting van de districtsraad, tijdens het vragen-kwartiertje voor de burgers. "Ik blijf zitten met het gevoel dat het niet in het kraam van de politici past om er wat aan te doen. Het district heeft er veel geld tegenaan gegooid."





Griet Cnudde

Districtsvoorzitter Kathelijne Toen (N-VA) heeft begrip voor de klachten. "We hadden niet verwacht dat het pleintje zoveel volk zou lokken. We hebben intussen voor meer toezicht gezorgd, de politie houdt er regelmatig een oogje in het zeil. Maar om het pleintje nu af te sluiten: dat is nog niet aan de orde. We bekijken ook of we misschien in de buurt nog extra speelruimte kunnen aanleggen."





Advocate Griet Cnudde bevestigt dat ze met Guy Van Antwerpen heeft gesproken. "We zullen zien welke wegen we kunnen bewandelen om de zaak op te lossen, meer kan ik niet zeggen."





Guy Van Antwerpen wil niet versleten worden voor een 'zure' Hobokenaar. "Wie dat wel denkt, nodig ik op een zaterdag in de tuin uit. Je mag je decibelmeter meenemen. Dan begrijp je het wel. We hopen dat er een oplossing komt door overleg. Anders zullen we het via de rechtbank moeten afdwingen. We willen onze rust terug", besluit Van Antwerpen.