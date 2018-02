'De platenkast van' Kapitein Winokio 23 februari 2018

vzw TeKiel-A organiseert vandaag 'De platenkast van Kapitein Winokio'. Het concept 'De platenkast van' bestaat intussen twee jaar. In die tijd passeerden al achttien platengasten de revue om hun muzikale smaak bloot te geven. Dat leverde persoonlijke verhalen op in een ongedwongen sfeer met daarbovenop inspirerend luistervoer. Zo vertelde Cath Luyten dat ze als klein meisje regelmatig het verzoekprogramma van de lokale radio Paloma kaapte en telkens opnieuw 'I won't let you down' aanvroeg. Op donderdag 29 maart is actrice Ella Leyers te gast. Acteur Nico Sturm wordt verwacht op donderdag 26 april. (ADA)





Meer info over de voorstelling van donderdag 22 februari staat op www.gravenhof.org.