HLN ONDERZOEK. Nog werk aan de winkel om Vlaanderen klaar te maken voor golf aan elektrische auto’s: “We hebben nul laadpalen en plannen er geen dit jaar”

Er zijn zo’n 22.000 (semi-) publieke laadpunten in Vlaanderen. Daar moeten er nog zo’n 10.000 bij komen tegen 2025. Is onze regio daarmee voorbereid op de 350.000 elektrische wagens die er tegen dan zullen zijn? En wat als we straks en masse elektrisch rijden? De investeringen zijn er, al blijven er nu nog een pak ‘kale’ laadplekken over. In sommige gemeenten wil je op dit moment niet afhankelijk zijn van publieke laadpalen. Dat blijkt uit een exclusieve rondvraag van HLN in alle Vlaamse gemeenten. Wil u alles weten over laadpalen in uw gemeente? Lees het op uw gemeentepagina.