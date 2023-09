HLN HELPENDE HANDEN. Vlaanderen zet zich in voor slachtoffers van aardbeving in Marokko, laat ons weten als je zelf ook een actie op poten zet

WNTR Brasschaat wil 150.000 man winterbele­ving bezorgen op drie locaties in dorpshart

De zomer is nog maar pas gestart of het winters programma in Brasschaat is al voorgesteld. Onder de nieuwe naam ‘WNTR Brasschaat’ zorgen de vier organisatoren op drie locaties in het centrum voor winterbeleving. De bijzondere sfeer zal op te snuiven zijn vanaf vrijdag 24 november.