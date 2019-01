Hinder na tramongeval aan Stevenslei opgelost Dieter Lizen

15 januari 2019

Vanmiddag was er even hinder op tramlijn 8 van De Lijn. Door een ongeval reed die tram tijdelijk niet tussen de Park en Ride van Wommelgem en metrostation Zegel in Borgerhout. Oorzaak was een aanrijding tussen een tram en een wagen aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de Stevenslei. De verkeersborden aan het einde van de Stevenslei zijn aangepast waardoor daar nu voorrang van rechts geldt, maar dat geldt niet voor de tram. Die heeft nog altijd voorrang op andere weggebruikers.