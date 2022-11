Hij komt, hij komt...: op deze plaatsen in Vlaanderen verwelkom jij Sinterklaas

Sinterklaas is weer bijna in het land. De goedheiligman verjaart op 6 december en brengt dan traditiegetrouw pakjes rond bij alle brave kinderen. In de weken voor zijn verjaardag trekt de Sint samen met zijn pietengarde door het land om al die brave kinderen te ontmoeten. Onze redactie kon hem contacteren en bundelde zijn afspraken in Vlaanderen. Zo weet jij meteen waar je de kindervriend kan ontmoeten.

ANTWERPEN

Antwerpen: zaterdag 12 november

Het is nog even wachten op 6 december, maar Sinterklaas heeft alvast laten weten dat hij op zaterdag 12 november om 13.45 uur aanmeert aan het ponton aan het Steenplein. Daar wordt hij verwelkomd door Bart Peeters en burgemeester Bart De Wever. Traditiegetrouw zal Sinterklaas opnieuw zijn toespraak geven vanop het balkon aan het stadhuis. De aankomst van de Sint in Antwerpen is live te volgen op Ketnet en op Eén.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in de ruime omgeving rond Antwerpen? Kijk dan hier.

Turnhout: zaterdag 19 november

Ook in Turnhout komt de Sint (of een hulpsint) langs op zaterdag 19 november. Om 13.15 uur komt hij met zijn pieten per boot aan in de Jachthaven van de Nieuwe Kaai. Daarna neemt de Sint uitgebreid de tijd om de kinderen te begroeten, een deejay zorgt voor de animatie. Om 14.30 uur gaat het in stoet door de centrumstraten naar de Grote Markt. Om 15.15 uur start daar de grote welkomstshow met live muziek, deejays, animatie en veel zang en dans.

Lier: zaterdag 19 november

Sinterklaas en zijn pieten maken op zaterdag 19 november hun intrede in Lier. Omstreeks 14 uur komt de Sint aan in een bootje en gaat hij aan wal aan de verlaagde kade op de Werf. Hij zal daar verwelkomd worden door de burgemeester en alle aanwezigen toespreken. Daarna vertrekt heel het gezelschap in stoet richting het stadhuis. Voor alle aanwezige kinderen heeft de Sint ook dit jaar weer een klein cadeautje, dat tussen 14.30 en 15.30 uur doorlopend kan afgehaald worden bij de Pakjespieten aan de achterzijde van het stadhuis. Tussen 15 en 17 uur ontvangt de Sint persoonlijk bezoek. Je kan je hiervoor registreren via moevement.be. Net als de vorige jaren zullen de pieten in Lier opnieuw pekzwart kleuren.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in de Kempen en de regio rond Mechelen? Kijk dan hier.

OOST-VLAANDEREN

Volledig scherm Sinterklaas komt vanaf dit jaar niet meer aan bij De Krook in Gent. © Wannes Nimmegeers

Gent: zondag 13 november

In Gent meert de Sint aan op zondag 13 november. Niet langer aan De Krook, maar wel aan het Houtdok. Na zijn aankomst kunnen de kinderen hem massaal verwelkomen. Op haar website leert de stad je alvast een ‘zwaaisint’ maken om dat te doen. De Sint rekent naar eigen zeggen op tal van mooie tekeningen, brieven en knutselwerken in Gent. Iedereen is er welkom vanaf 15 uur om toe te leven naar het grote moment. Een half uurtje later meert de stoomboot dan ook echt aan en om 16 uur volgt een toespraak van de Goedheiligman. Daarin verneem je of iedereen braaf is geweest. Nadien kan je de Sint nog persoonlijk ontmoeten. Om 17.30 uur neemt hij weer afscheid.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in Gent en het Meetjesland? Kijk dan hier.

Sint-Niklaas: zondag 13 november

Kom jij Sinterklaas op 13 november mee verwelkomen in de stad die zijn naam draagt? De Sint zal namelijk alle brave kindjes ontvangen op de Grote Markt. Je kan meedoen aan het grote Sinterklaasspeelplein of misschien wel proberen je pietendiploma te behalen. Daarnaast geniet je van de beste dansmuziek met De Peatles.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in het zuidoosten van Oost-Vlaanderen? Kijk dan hier.

WEST-VLAANDEREN

Kortrijk: zaterdag 5 november

Sinterklaas begint zijn doortocht in Kortrijk op zaterdag 5 november. Om 10.45 uur komt hij de stad binnengevaren met zijn pietenbende. Van 10 uur treedt de band Blitz op in afwachting van de Goedheiligman. Om de stemmen warm te houden, zorgt de Gezinsbond gratis voor heerlijk warme chocolademelk of een dampende kom soep. De Sint leest voor uit zijn grote boek en doet uit de doeken welke kindjes dit jaar braaf zijn geweest. Omstreeks 11.30 uur vertrekt hij met de Riksja naar de Schouwburg, waar hij zondag nog op de planken staat.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen? Kijk dan hier.

Volledig scherm Sinterklaas op de Brugse reien. (Archiefbeeld) © Benny Proot

Brugge: zondag 20 november

Samen met zijn pieten maakt Sinterklaas dit jaar op zondag 20 november zijn intrede in Brugge op een gloednieuw parcours. De kindervriend komt dit keer per boot aan op de Rozenhoedkaai en vaart door naar Oud Sint-Jan. Dit jaar kan je de intrede meevolgen op groot scherm op ‘t Zand of van thuis uit op je tablet of computer. Daarna stapt hij rond 15 uur in zijn koets richting ‘t Zand waar Sinterklaas rond 15.30 uur zal aankomen. Iedereen is welkom om mee te wandelen door de straten van Brugge en mee te zingen met de leukste sinterklaasmelodieën van de Scoutsharmonie Sint-Leo. Vanaf 16.30 uur kunnen kinderen genieten van de spetterende Zotte Pietenshow. Tickets kosten 10 euro voor kinderen en 12 euro voor volwassenen.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in de omgeving van Brugge en aan de kust? Kijk dan hier.

LIMBURG

Hasselt: zaterdag 5 november

Goed nieuws voor alle Limburgse kinderen die staan te popelen om Sinterklaas en de pieten te ontmoeten, want op zaterdag 5 november is het zover. Dan meert Sinterklaas zijn boot aan nabij de ingang van de parking Blauwe Boulevard. Daarna trekken de Sint en zijn pieten door de binnenstad en trakteert hij alle kinderen op lekkers in het Sintdorp op het Groenplein. Onderweg opent hij ook in de Maastrichterstaat 36 het Huis van Sinterklaas waar hij tot 6 december zal blijven.

Extra leuk: op het Groenplein is er dit jaar ook een pietenparcours. Als je enkele proeven juist aflegt, krijg je een pietendiploma dat later in het Sinthuis kan afgehaald worden. Iedereen kan ook deelnemen aan een grote kinderkleurwedstrijd.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in Limburg? Kijk dan hier.

Volledig scherm Een archiefbeeld van de aankomst van Sinterklaas in Hasselt. © Karolien Coenen

VLAAMS-BRABANT

Vilvoorde: zaterdag 19 november

Op zaterdag 19 november in de voormiddag meert de Sint aan bij de Steenkaai in Vilvoorde. Dat gebeurt rond 10 uur, maar de kinderen zijn er al welkom vanaf 9 uur ‘s morgens. De pieten-dj draait dan plaatjes om iedereen op te warmen en de ‘sintologen’ testen je kennis over de kindervriend. Na zijn aankomst trekt Sinterklaas van aan de Steenkaai naar het stadhuis, waar hij de Vilvoordse kinderen vanaf 11.15 uur zal ontvangen. Wie in de rij staat, kan gelukkig wel rekenen op de nodige animatie. De pieten zullen buiten op de Markt dan weer voor actie zorgen. Na zijn bezoek aan het stadhuis trekt de Sint nog het handelscentrum in.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in Brussel, de Rand en het Pajottenland? Kijk dan hier.

Leuven: zaterdag 19 november

Op zaterdag 19 november vanaf 13 uur valt er ook al van alles te beleven in de Leuvense binnenstad. Het exacte programma werd nog niet bekend gemaakt, want Sinterklaas moet nog even bekijken hoe hij zo snel mogelijk vanuit Aarschot in Leuven geraakt. Maar wat wel al zeker is, is dat zijn paard er in Leuven weer bij zal zijn, net als de pieten en een heleboel muzikanten. De Sint wordt er zoals de voorgaande jaren welkom geheten met een kleurrijke en feestelijke parade vol dans en muziek. Onderweg zal hij halt houden op drie plaatsen in de binnenstad. Daar kan je je brieven en tekeningen alvast aan hem bezorgen, en wie weet krijg je meteen ook wat lekkers als beloning. Waar hij exact zal stoppen, is nog niet bekend.

Meer info vind je hier.

Benieuwd wanneer de Sint aankomt in andere gemeenten in de omgeving van Leuven en het Hageland? Kijk dan hier.

Volledig scherm In Vilvoorde wordt de Sint met de Waterbus gebracht. © Dieter Nijs

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.