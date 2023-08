Hevig onweer zet straten en kelders onder water, maar schade blijft beperkt: twintigtal kinderen geëvacueerd uit crèche, brand in vakantiepark na blikseminslag

UpdateFelle onweersbuien met een rist bliksemschichten en hevige regenval hebben donderdagnacht en vrijdagmorgen wateroverlast veroorzaakt op verschillende plekken in Vlaanderen. Grote schade is er gelukkig niet, maar heel wat straten en kelders kwamen wel onder water te staan. Wij maakten een overzicht per provincie.

Een hevig onweer trok vandaag over ons land. Vooral in Limburg, maar ook in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen en Waals-Brabant viel het water met bakken uit de lucht, wat zorgde voor wateroverlast. Her en der sloeg ook de bliksem in. Verschillende brandweerzones in Limburg en Vlaams-Brabant zijn al een hele dag in de weer om de noodoproepen te beantwoorden om wateroverlast te verhelpen. Brandweerzone Oost-Limburg kreeg in totaal 58 meldingen binnen ten gevolge van het onweer. Brandweerzone Zuid-West-Limburg, waar de piek werd verwacht tussen 13 en 14 uur, denkt nog zeker de hele namiddag druk bezig te zijn met het leegpompen van kelders. Tegen de avond worden op de meeste plaatsen opklaringen verwacht.

West-Vlaanderen

De combinatie van een hevige stortbui en een kapotte pomp bij rioleringswerken zette donderdagavond in Boezinge bij Ieper een vijftal garages onder water. Ook de kelder van Jade Syoen (28) en Siebe Vangampelaere (26) werd getroffen. Het jonge koppel was nog maar pas verhuisd en had nog enkele meubels gestockeerd in de ruimte. Die zijn helaas zwaar beschadigd. “In 5 minuten stond het 20cm hoog. Het ging allemaal zo snel” vertelt Jade.

Volledig scherm Jade Syoen (28) en Siebe Vangampelaere (26) © rv

Donderdagavond trok er al hevig onweer over de Westhoek en is op twee plaatsen een bliksem ingeslagen. In Lo werd een woning getroffen, terwijl in Esen een elektriciteitspaal werd geraakt. Grote schade was er in beide gevallen niet.

Vlaams-Brabant

Bij kinderdagverblijf ‘De Kaboutertjes’ in Zoutleeuw is plaats voor 48 kindjes, vertelt uitbater Roger Mertens bij HLN LIVE. “Rond 8 uur deze morgen is een hevig onweer losgebarsten met heel veel regen op korte tijd. Op enkele plaatsen aan het gebouw konden de dakgoten het water onvoldoende afvoeren, waardoor in verschillende leefgroepen water binnenliep”, vertelt Mertens. Op dat uur waren al een twintigtal kinderen aanwezig, die werden opgevangen in een ruimte die gespaard bleef van het water. De ouders van de aanwezige kinderen werden gevraagd hun kinderen op te halen, en op een aantal kinderen na zijn alle kindjes inmiddels veilig opgehaald. “De kinderen die nog niet aanwezig waren, daarvan zijn de ouders verwittigd om hun kinderen niet te brengen”, klinkt het.

Volledig scherm Wateroverlast in crèche Zoutleeuw. © Kristien Bollen

Het kinderdagverblijf huist in een gebouw dat dateert uit 2010. Het bestuur zal de komende dagen samenzitten met de ontwerpers van het gebouw om de schade op te meten en dergelijke overlast in de toekomst te vermijden.

KIJK OOK. “Er waren al een twintigtal kinderen aanwezig toen het water binnenliep”, vertelt de uitbater van kinderdagverblijf ‘De Kaboutertjes’ bij HLN LIVE.

Nog in Zoutleeuw kreeg de organisatie van het Festival Bunge live, een driedaags festival voor het goede doel, te maken met wateroverlast. Medewerkers zijn er druk in de weer om het festivalterrein begaanbaar te houden.

Volledig scherm Wateroverlast op het Bunge Live festival in Zoutleeuw © Kristien Bollen

Limburg

Ook vanuit Landen en Tienen komen oproepen bij de brandweer binnen voor wateroverlast. Het gaat vooral om ondergelopen kelders. Inwoners van Landen kunnen zandzakken afhalen op het stadsmagazijn. Een tiental straten in de gemeente is afgesloten. Op de Steenweg naar Sint-Truiden verspert een omgewaaide boom het wegdek. In Dworp staan verschillende straten onder water.

Ook in Hechtel-Eksel was er vandaag sprake van hevige weersomstandigheden. De tweede editie van ‘modderdag' zal er om veiligheidsredenen dan ook niet kunnen doorgaan.

Volledig scherm Modderdag in Hechtel-Eksel zal vandaag om veiligheidsredenen niet doorgaan © rv

Hulpverleningszone Oost-Limburg kreeg voorlopig al een veertigtal oproepen binnengekregen inzake wateroverlast. De oproepen kwamen vooral uit Maasmechelen en Genk. Dat maakte woordvoerster Karen Desmedt van de zone Oost-Limburg bekend. “Het afgelopen uur zijn we van acht naar veertig meldingen gegaan”, klinkt het, en er wordt zelfs verwacht dat dat aantal nog tot deze middag fors zal stijgen.

Piek tussen 13 en 14 uur

“Onze ploegen zijn bezig om straten vrij te krijgen en kelders leeg te pompen. Mensen die op een plaats wonen waar risico is op wateroverlast, halen best zandzakjes in huis,” aldus Desmedt. De brandweerzone Zuid-West Limburg heeft ook de handen vol met het afhandelen van de vele tientallen oproepen in verband met wateroverlast. De korpsen in het zuiden van de provincie zijn volop bezig. Tussen 13 uur en 14 uur verwacht de brandweer nog een stevige piek in het onweer, het blijft dus alle hens aan dek.

Volledig scherm Onweer boven Vliermaal © Bart Borgerhoff

In Alken was er wateroverlast op de rijbaan in onder meer de Stationsstraat onder de brug van de Expresweg, de Leemkuilstraat, de Meerdegatstraat, Hemelsveldstraat en de Hendrikstraat. In Maasmechelen in de Eisdenweg liep een kelder onder water, net als in de Beverststraat in Genk.

Straten stonden blank op de Trichterweg in Zutendaal, Vrankrijk in Bilzen, een pleintje op de Gastshuisstraat in Lanaken en een deel van de Mondeolaan in Genk. De korpsen van de hulpverleningszone Oost-Limburg gingen ter plaatse voor de pompwerkzaamheden. Bilzen, Riemst, Tongeren en Diepenbeek kregen ook hun deel van het hemelwater te verwerken.

Volledig scherm Wateroverlast op Industrieterrein centrum-zuid Houthalen. © Mario Schraepen

Blikseminslagen

Bij een blikseminslag op een appartementsgebouw in Sint-Truiden raakte de schouw beschadigd. Ook de elektriciteit viel er even uit. In Alken sloeg de bliksem in op een bedrijfsgebouw, net als aan de Kanaalkom in Hasselt.

In het Limburgse Dilsen-Stokkem is brand uitgebroken in een van de vakantiehuisjes op het Ter Hills Resort, vermoedelijk na een blikseminslag. Dat bevestigt de hulpverleningszone Oost-Limburg. Dezelfde brandweerzone kreeg op amper twee uur tijd nog twee andere meldingen over blikseminslagen, wat uitzonderlijk is. In Houthalen aan de Lillosteenweg brak er iets voor 10 uur vanochtend brand uit na een blikseminslag op een woning. Daar vatte het dak vuur, er vielen gelukkig geen gewonden.



In Genk aan de Schaapsdries sloeg de bliksem in rond kwart voor negen vanochtend. Het elektriciteitscircuit werd geraakt met rookontwikkeling tot gevolg, maar een brand bleef uit.

KIJK OOK. Op het vakantiedomein Ter Hills Resort in Dilsen-Stokem is heel wat rook te zien na vermoedelijke blikseminslag

Antwerpen

Verscheidene straten in Lille zijn vrijdagnamiddag onder water gelopen. “Vaak is het helaas wachten totdat het water wegtrekt”, aldus het gemeentebestuur. “Onze technische dienst en de brandweer doen wat ze kunnen. Op veel plaatsen is de riolering echter overbelast en is het helaas wachten tot het water wegtrekt. Hopelijk heeft niemand veel schade.”

Ook in de Kempen is er sprake van wateroverlast. De felle regenbuien hebben op verscheidene plaatsen de straten blank gezet. Dat was onder andere het geval in de Neerstraat in Oud-Turnhout.

In Pulderbos bij Zandhoven vielen grote hagelbollen uit de lucht. Het leek wel alsof grote, witte knikkers uit de hemel vielen. Ook in andere deelgemeenten was er heel wat wateroverlast.

Wallonië: overstroming Dijle, politievoertuig ondergedompeld

Ook aan de andere kant van de taalgrens, in Waals-Brabant, zijn verschillende plaatsen vrijdagvoormiddag getroffen door hevige regenval. De hulpdiensten zijn er overbevraagd. Brandweerlieden uit aangrenzende zones vallen hun collega’s bij en in Nijvel raakte een politievoertuig ondergedompeld op een ringweg die onder water staat.

Nijvel werd zwaar getroffen door het noodweer. Een deel van de zuidelijke ringweg (R24) werd afgesloten voor het verkeer en op de parking van het politiekantoor sloeg bliksem in. Personeel kon daardoor niet aan het werk op de site.

Ook de Dijle is door de zware regenval buiten haar oevers getreden en er zijn overstromingen gemeld in de regio’s Genappe (Genepiën), Nijvel, Ottignies en Waver. Dat is vernomen van verschillende politiezones in Waals-Brabant.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de gemeenten Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez en Ramillies staan verschillende kelders onder water. Bovendien zijn veel wegen versperd door takken en omgevallen bomen.

In Genappe werden verschillende overstroomde wegen afgesloten voor het verkeer. Ook daar trad de rivier vrijdagmiddag buiten haar oevers, maar er werden zandzakken gebruikt om te voorkomen dat er huizen zouden overstromen. De situatie bleef onder controle en het waterpeil leek in de namiddag te dalen.

In Waver overstroomden riolen in de buurt van de Dijle, waardoor verschillende wegen onder water kwamen te staan. In Ottignies moesten door de overstroming van de Dijle ook straten worden afgesloten. Er werden zandzakken uitgedeeld aan de buurtbewoners.

Weerbericht

In de loop van namiddag zou het vanuit het westen droger moeten worden met meer opklaringen. Vanavond vallen er vooral over het oosten en het zuiden nog enkele buien, later op de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen, al gaat het tegen de ochtend aan de kust opnieuw regenen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden. Ook dit weekend belooft het wisselvallig te worden.

Lees hier het volledige weerbericht.

Duitsland

Ook in Duitsland hield een onweer afgelopen nacht hevig huis. In het zuiden werden in de nacht van donderdag op vrijdag 1.200 kampeerders geëvacueerd vanwege zware onweders. Er vielen ook zes gewonden, één van hen is er erg aan toe.

De gewonden vielen op een camping in Lindau, aan het Bodenmeer. De mensen liepen verwondingen op omdat bomen omver waren gevallen. Ongeveer 900 kampeerders werden ontzet. Op een camping in Friedrichshafen, ook aan het Bodenmeer, werden zo’n 300 mensen geëvacueerd. Zij brachten de nacht door in een sporthal.

Op een treffen van motorrijders in Nördlingen, in de deelstaat Beieren, raakten tien mensen dan weer gewond door rondvliegend puin. Drie werden in het ziekenhuis opgenomen.

In verscheidene regio’s in Beieren en Baden-Württemberg werden regionale treinlijnen geblokkeerd, voornamelijk door omgevallen bomen. In München raakte het tramverkeer ontregeld.

Ook vrijdag wordt nog slecht weer verwacht in het zuiden van Duitsland, met regen, hagel en windstoten tot 100 kilometer per uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.