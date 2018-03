Zwaar hersentrauma voor Lucas (18) na aanrijding 17 maart 2018

De 18-jarige jongen uit Wijtschate die donderdagavond in kritieke toestand werd afgevoerd nadat hij vlak voor zijn woning werd opgeschept door een Audi, heeft een zwaar hersentrauma opgelopen. "Hij ligt in coma. Het is de komende twaalf tot achtenveertig uur bang afwachten hoe zijn toestand evolueert", vertelt zijn mama Vanessa Guestin. "De eerste uren zijn bepalend voor zijn verdere herstel. Nadien zullen ze proberen hem uit de coma te halen en is het afwachten hoe hij daar zal uitkomen." Lucas Sirano (18) wilde samen met zijn vriendin en broer een wandeling maken toen hij omstreeks 19.50 uur opgeschept werd door een Audi, bestuurt door A. B. (44). Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. "De bestuurster had niet gedronken", zegt Johan Lescrauwaet van het Iepers parket. "De grote vraag is waar het slachtoffer zich op het moment van de aanrijding bevond. Op de plaats van het ongeval is 70 kilometer per uur de toegelaten snelheid." (AHK)