WZC Sint-Medard getroffen door uitbraak norovirus 20 bejaarden en vier personeelsleden ziek Christophe Maertens

04 februari 2019

22u34 0 Heuvelland In het woon- en zorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate sloeg afgelopen vrijdag het norovirus toe. Meer dan 20 bejaarden en een viertal personeelsleden werden ziek. “Iedereen blijft op zijn kamer en alle activiteiten werden geannuleerd. Ondertussen is al een groot deel van de zieken alweer genezen.”

In het zorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate (Heuvelland) werden afgelopen vrijdag vier bewoners ziek door het norovirus. Dat virus veroorzaakt een ontsteking aan de darmen, met braken en diarree tot gevolg.

“Zaterdag waren er al meer dan 20 mensen ziek en ook enkele personeelsleden raakten besmet”, zegt burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). “Mensen die worden besmet raken snel ziek, maar men geneest ook snel. Ondertussen is dat al het geval en op een afdeling zijn alle mensen alweer beter. Het is toch even oppassen geblazen. De bewoners van een zorgcentrum zijn bejaard en hebben vaak weinig weerstand. Iedereen moet op zijn kamer blijven. Ook annuleerden we alle activiteiten. Zo was er dit weekend geen misviering. En vandaag (maandag, nvdr) ging het dorpsrestaurant niet door.” Het dorpsrestaurant is een wekelijkse ontmoeting voor 60-plussers en mensen in moeilijke situaties in Heuvelland die plaatsvindt in het zorgcentrum. De mensen die waren ingeschreven werden per sms verwittigd. Het bezoek aan de bejaarden werd zoveel mogelijk uitgesteld. Wie toch met de bejaarden in contact komt, moet waken over tandhygiëne. Een mondmaskertje is geen overbodige luxe. Het virus, dat aanwezig is in braaksel en in ontlasting, verplaatst zich door de lucht. “We namen de nodige maatregelen en het is nu afwachten geblazen. Gelukkig zijn er al een groot deel van de patiënten genezen”, aldus de burgemeester.

Ruddervoorde

Vorige week was er al een uitbraak van het norovirus in woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. Enkele dagen daarvoor was er nog een melding van een uitbraak in Stokkem.

Norovirus is een groep virussen die belangrijke verwekkers zijn van diarree. Het virus komt geregeld voor in de vorm van epidemieën op kleine schaal. Het is een zeer besmettelijk virus en het kan mensen van alle leeftijden besmetten. Patiënten worden ziek via voedsel en water dat is besmet. Ook contact met een besmet persoon kan mensen ziek maken. Men wordt meestal tussen 15 en 48 uur na de besmetting ziek. Hevig braken is een van de symptomen, net als hoofdpijn, buikpijn, maagkrampen, spierpijn en milde koorts. De meeste mensen zijn na 1 of 2 dagen alweer fit. Het wassen en ontsmetten van de handen na toiletgebruik is van groot belang om verspreiding van het virus te voorkomen.