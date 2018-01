Willy en Nicole zijn beste OKRA-bowlers 02u56 0 Foto Eric Flamand

Twee keer per maand gaan de OKRA-leden van Wijtschate naar de bowling. Het seizoen 2017 zit erop en de kampioenen gekend: bij de heren werd Willy Caignie de primus, voor Elitere Declerck en Gerard Logghe. Bij de dames werd Nicole Vandendaele de beste, Christine Spinnewijn werd tweede en Claire Delporte derde.Het nieuwe seizoen is begonnen. Wie het eens wil proberen is steeds welkom.





(EFW)