Willem Vermandere drie keer op Dranouter 11 mei 2018

02u46 0

De West-Vlaamse kleinkunstenaar Willem Vermandere (78) staat drie dagen na elkaar op het podium van Festival Dranouter. Niemand deed hem dat voor.





Willem Vermandere werd in de jaren zestig van de vorige eeuw bekend als kleinkunstenaar, dichter en zanger. "In 1989 kwam hij voor de eerste keer langs op het festival met zijn 'vertellementen'", aldus woordvoerder Sofie Pauwels. "In 2010 stond hij voor de vijfde keer op de scène in Dranouter. Daarna werd het even wachten, maar gelukkig lukt het nu nog eens. En dat niet een keer, maar wel drie keer." Daarmee schrijft de bard geschiedenis. "Hij is de eerste artiest die drie keer op rij optreedt op dezelfde editie van het festival."





De organisatie pikte de meest geschikte locatie uit: de kerk van Dranouter. "De kerk is de gedroomde plek om verhalen te vertellen en te musiceren. Een kerk is een huis met niets dan verbeelding. Zangers zijn ook altijd een soort van mislukte paters", aldus Vermandere. De line-up voor 3-4-5 augustus 2018 is zo goed als compleet. Alle headliners zijn bekend, wel volgen er binnenkort nog enkele aanvullingen op de affiche. Meer info via www.festivaldranouter.be (CMW)