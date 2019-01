Wijzigingen bustrajecten Christophe Maertens

04 januari 2019

11u33 3 Heuvelland De Lijn heeft wil het reiscomfort van de buslijnen L70 en L71 verbeteren. Dat staat te lezen op de website van de gemeente Heuvelland. Door een grotere bus in te zetten kan er echter niet meer langs de Dries in Kemmel.

De Lijn wil het reiscomfort van de buslijnen L70 en L71 verbeteren na klachten van een aantal reizigers. Op L70 Ieper-Kemmel-Nieuwkerke wordt vanaf 7 januari een grotere bus ingelegd. Die bus kan echter niet meer passeren langs de Dries door de beperkte ruimte. De halte aan de Dries zal nog enkel dienstdoen voor de belbus. Op- en afstappen is mogelijk aan halte Polka. Een zelfde scenario geldt voor lijn L71 Ieper-Dranouter-Nieuwkerke. Daar is op- en afstappen enkel nog mogelijk aan de nieuwe halte Dorp. Meer info over de dienstregeling: www.delijn.be