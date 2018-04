Wijnbouwers wisselen tips uit in praatcafé 26 april 2018

In de wijnhoeve d'Hellekapelle in Loker vond een praatcafé van WOW-wijnbouwers Oost-West plaats.





"We zijn een snelgroeiende vereniging van aspirant-wijnbouwers uit Oost- en West-Vlaanderen", aldus voorzitter Dirk-Antoon Samyn "De vereniging werd opgericht in april 2015. Onze missie is het onbevooroordeeld delen van kennis en ervaring in de wijnbouw met als doel een betere wijn te maken." Momenteel telt de vereniging al 75 leden.





(CMW)