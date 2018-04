Wielertoeristen van Bossue Sport zijn aan seizoen begonnen 11 april 2018

Bossue Sport, de Wijtschaatse wielertoeristenclub, is aan zijn 19de seizoen begonnen.





Heel wat leden waren aanwezig voor de eerste rit en de traditionele fietswijding.





Er wordt gereden in drie groepen, een A- en een B-ploeg en een recreantenploeg. De A- en B-ploegen vertrekken om 8.30 uur stipt aan lokaal De Dreve. De recreanten vertrekken een half uurtje later: om 9 uur.





Heb je goesting om het ook eens te proberen, dan kan je contact opnemen op onderstaand e-mailadres: laurens.boutte@skynet.be.











(EFW)