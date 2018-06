Westouter fietst Reningelst er af 11 juni 2018

02u26 2 Heuvelland Nadat vorig jaar Reningelst nog de meeste kilometers afmaalde, heeft Westouter dit jaar de fietsmarathon Reningelst-Westouter gewonnen.

Het opzet van de marathon is eenvoudig: het dorp dat het grootste aantal kilometers fietst, mag de eigen vlag uithangen bij de verliezers. In Reningelst nemen het Pastoorstraatcomité en clubhuis 3hoek die verantwoordelijkheid op zich, in Westouter kan Simon - uitbater van de Frontieren - rekenen op de steun van de Belcantovrienden.





In een uitbundige sfeer en op een parcours van 9 km tussen beide dorpen gingen de deelnemers gisteren van 13 uur tot 18 uur op de trappers. En Westouter bleek dit jaar het sterkste dorp te zijn - de vlag hangt intussen zelfs al in Reningelst. "Ondersteboven, dat wel", knipoogt Pascal Vandelannoote van het Pastoorstraatcomité. "We moeten ons ook niet helemaal laten pesten!"





Voor de goede orde: Reningelst had 1.039 toeren op de teller, maar Westouter liet er 1.087 noteren. Maar er was ook een verschil in aantal deelnemers: Reningelst deed het met 217 fietsers, Westouter met zo maar even 323. "Iedereen heeft weer genoten van de fietsmarathon", klinkt het tot besluit. "De deelnemers hebben zich geamuseerd en het was een gezellig gebeuren. We zien elk jaar meer deelnemers en dat is fijn."





Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds. (LBR)





