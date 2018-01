West-Vlaams label voor wijnen uit Heuvelland ERKENNING VOOR PINOT NOIR EN EAU DEVIN VAN ENTRE-DEUX-MONTS CHRISTOPHE MAERTENS

02u40 0 Eric Flamand Martin Baquart van wijndomein Entre-deux-Monts met de bekroonde wijnen. Heuvelland Onlangs werden er tien nieuwe streekproducten aan de lijst '100% West-Vlaams' toegevoegd en drie daarvan zijn afkomstig uit Heuvelland. Het gaat om het aperitief Vintje van de vzw Vintage Heuvelland en de wijn Pinot Noir en de digestief Eau Devin, beiden van wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter. "Met het label bewijzen we dat we authentieke producten maken", aldus Martin Bacquart van wijndomein Entre-Deux-Monts.

Wie wijn, bier, kaas of fruit in zijn handen krijgt met daarop het label '100% West-Vlaams' kan er zeker van zijn dat het om een kwaliteitsproduct gaat. Dat blijkt althans uit wat te lezen valt op de website www. 100procentwest-vlaams.be. "Het label zorgt ervoor de streekproducten worden herkend als een eerlijk en kwalitatief product uit de streek", klinkt het.





Onlangs werden er tien nieuwe producten aan de lijst toegevoegd. Daarbij drie dranken uit Heuvelland. Het eerste is het Vintje van vzw Vintage Heuvelland (zie kader). Daarnaast mag ook de Pinot Noir-wijn en het digestief Eau Devin, beiden van wijndomein Entre-Deux-Monts uit Westouter, vanaf nu het label dragen. De Eau Devin kan worden gedronken als digestief en als aperitief kan er tonic bij worden gedaan. De Pinot Noir 2015 is de eerste rode wijn ooit gemaakt op het wijndomein.





"Dat we het label binnenhalen met enkele van onze producten strekt ons zeker tot tevredenheid", stelt Martin Bacquart van wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter. "Het is een erkenning voor ons en voor onze wijnregio."





Eric Flamand Martin Baquart bij de wijnpers.

Voorwaarden

Martin moest het label zelf aanvragen, maar was daarom niet zeker dat hij het zou krijgen. "Je moet natuurlijk wel aan enkele voorwaarden voldoen", klinkt het. In het reglement staat dat de producten authentiek moeten zijn, maar ook ambachtelijk gemaakt, een band hebben met de streek en van onberispelijke kwaliteit zijn. "De mensen van het 100% West-Vlaanderen zijn tot bij mij gekomen en hebben stalen meegenomen die werden onderzocht", aldus Martin. "De wijnen worden ook geproefd en als ze niet goed worden bevonden, dan krijgen ze ook geen label."





Martin Bacquart vindt het wel belangrijk dat het label op twee van zijn dranken komt te staan. "In het buitenland is dat niet gekend natuurlijk, maar voor onze provincie is het wel leuk dat je mensen een echt West-Vlaams product kan aanbieden. Ook als geschenk of zo", aldus nog de wijnbouwer. "We zijn er inderdaad wel blij mee."