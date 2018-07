Wesperock en koers tijdens kermis 06 juli 2018

Dit weekend is er heel wat te doen op Wijtschate-kermis. Vandaag vanaf 20 uur is er Wesperock, georganiseerd door jeugdhuis Uttetote. Morgen zaterdag zijn er dan de wedstrijden voor wielertoeristen. Vanaf 15.15 uur zijn er onder meer Kidz Challenge, kermisviering en jaargetijde, de publiciteitscaravan, Wytschaete Koerse en Tournee Ambiance. Zondag zijn er dan de grote rommelmarkt en de barbecue. Ook in de loop van volgende week is er nog heel wat bedrijvigheid. De kermis eindigt op zaterdag 14 juli. Dit jaar is er geen gocartrace, die werd verplaatst naar oktober. (CMW)