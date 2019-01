Werken nieuwe kleedkamers FC Westouter starten in voorjaar

Christophe Maertens

31 januari 2019

10u25 0 Heuvelland “In het voorjaar begint de bouw van nieuwe kleedkamers van FC Westouter.” Dat zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) als antwoord op een vraag van de CD&V-oppositie. “De voetbalclub begint ongeduldig te worden.”

Op de gemeenteraad in Heuvelland kreeg het bestuur de vraag hoe lang het nog duurt vooraleer de bouw van de kleedkamers van FC Westouter begint. “In de krant van 2 februari vorig jaar lazen we dat de werken voor de nieuwe kleedkamers zouden beginnen in de zomer van 2018”, zegt Geert Debergh (CD&V). “Het was een verkiezingsbelofte van Gemeentebelangen. De opdracht luidde: nieuwbouw van kleedkamers en douches, verbouwen van de bestaande kantine en de omgevingsaanleg. Tijdens de werken worden containers geplaatst om het ongemak van de werken op te vangen.”

Het dossier kwam op de gemeenteraad van 28 mei 2018. Daar werd het unaniem goedgekeurd, ook door CD&V Heuvelland. “We vonden dit een mooi project en steunden dit ten volle. Hoe ver staat dit dossier nu? Zijn de containers al besteld? Wanneer starten de werken, want de voetbalclub begint terecht ongeduldig te worden?”

Schepen De Meyer (Gemeentebelangen): “Het is een mooi project en de plannen hiervoor zijn klaar. De aanbesteding gebeurde, en de gunning staat voor de komende weken op de agenda. De werken zullen dus zeker dit voorjaar starten. “